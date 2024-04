Paris Hilton partage l’émouvante signification du deuxième prénom de sa fille, London

Paris Hilton, l’icône de la culture pop et de la mode, a récemment révélé l’émouvante signification derrière le choix du deuxième prénom de sa fille, London. La star de 43 ans, connue pour son style audacieux et son influence dans l’industrie du divertissement, s’est ouverte sur les raisons profondes qui l’ont amenée à choisir le nom Marilyn pour honorer sa grand-mère bien-aimée.

Accueillant son bébé avec son mari Carter Reum il y a cinq mois, Paris Hilton a partagé sur son podcast iHeartRadio “I Am Paris” les sentiments derrière le choix de ce nom emblématique.

“Je voulais rendre hommage à ma grand-mère, Marilyn. Je pense que c’est un très beau prénom”, a-t-elle déclaré avec émotion. Ce geste significatif témoigne de l’attachement profond de Paris Hilton à sa famille et de son désir de perpétuer l’héritage familial à travers le nom de sa fille.

Cette décision révèle également l’amour de Paris Hilton pour l’icône hollywoodienne Marilyn Monroe, dont le nom a été choisi comme un hommage supplémentaire à sa grand-mère. En associant le prénom Marilyn à celui de London, Paris Hilton crée un lien entre le passé et le présent, entre sa propre histoire familiale et l’admiration pour une figure emblématique de la culture pop.

Mais le choix du prénom London ne s’arrête pas là. Paris Hilton a également partagé son amour pour la ville de Londres, qu’elle considère comme l’une de ses destinations préférées dans le monde. “Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours rêvé d’avoir une petite fille qui s’appellerait London”, a-t-elle révélé. Ce choix reflète non seulement les goûts personnels de Paris Hilton, mais aussi sa vision d’une esthétique harmonieuse, comme en témoigne son commentaire sur la sonorité agréable de Paris et London ensemble.

En choisissant un prénom aussi évocateur et chargé d’émotions que London Marilyn, Paris Hilton donne à sa fille une identité riche en significations et en héritages familiaux.

Ce geste révèle non seulement l’amour et l’attachement de Paris Hilton pour sa famille et pour les figures emblématiques de la culture pop, mais aussi sa volonté de créer une histoire unique pour sa fille, mêlant héritage familial et aspirations personnelles.

La décision de Paris Hilton de partager ces détails intimes sur son podcast témoigne de sa transparence avec ses fans et de sa volonté de créer un lien authentique avec eux. En partageant ces moments personnels, elle invite ses fans à faire partie de son voyage en tant que mère et à célébrer avec elle les moments les plus précieux de sa vie.

Ainsi, le choix du prénom London Marilyn pour la fille de Paris Hilton résonne bien au-delà d’un simple nom. Il incarne l’amour, l’histoire et les rêves d’une femme qui continue de captiver le monde par son style, son influence et, désormais, sa maternité.