Un ancien juge de Mayotte condamné en appel à 10 ans de réclusion pour viol

Un détenu de 73 ans a été retrouvé pendu mardi dans une cellule de la maison d’arrêt d’Epinal, où deux suicides avaient déjà été constatés en février, a-t-on appris jeudi auprès du procureur de la ville.

«L’intéressé était détenu dans le quartier arrivant de la maison d’arrêt, dans une cellule de trois personnes, sans matelas au sol», a annoncé à l’AFP Frédéric Nahon, procureur de la République, confirmant une information du quotidien Vosges Matin. «Une enquête a été ouverte des chefs de recherche des causes de la mort, une autopsie a été ordonnée à l’institut médico-légal», a-t-il ajouté.

Le détenu avait été placé en détention provisoire le 28 mars. Il était mis en examen pour des faits de viols, escroquerie et abus de faiblesse. Les 3 et 16 février, deux autres détenus de la maison d’arrêt, âgés de 23 et 38 ans, s’étaient déjà donné la mort.

Selon les statistiques du ministère de la Justice,281 hommes étaient écroués au 1er février dans cet établissement qui compte 298 places, soit une densité carcérale de 94%.En 2022, 125 personnes incarcérées sont décédées par suicide en France, selon l’Observatoire international des prisons.

