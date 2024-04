Céline Dion se confie sur son retour émouvant aux Grammy Awards

Après deux années d’éloignement des projecteurs en raison d’un diagnostic de syndrome de la personne raide en 2022, Céline Dion, la chanteuse iconique de 56 ans, a fait une apparition surprise aux Grammy Awards en février dernier. Présentant l’album de l’année à Taylor Swift, elle a partagé avec émotion les défis et les honneurs de cette soirée exceptionnelle.

Dans une interview avec Vogue pour leur série “Life in Looks” sur YouTube, Céline a ouvert son cœur sur cette expérience chargée d’émotions. “C’était très éprouvant pour les nerfs”, a-t-elle confié, soulignant l’effort considérable que cela lui a demandé. Pourtant, elle a également exprimé le grand honneur que cela représentait pour elle. “Cette magie. Cette excitation. Voir les fans, voir la foule. Revoir le monde du spectacle”, a-t-elle décrit, mettant en lumière la passion et l’engagement qui l’animent malgré les défis de sa santé.

Ce retour aux Grammy Awards a été rendu encore plus spécial par la présence de son fils, René Charles, venu la soutenir. “Mon fils, René Charles – RC – est venu me soutenir”, a-t-elle partagé avec tendresse, soulignant le soutien familial qui a été une source de réconfort dans ce moment significatif.

Remettre le prix de l’album de l’année à Taylor Swift a été un moment particulièrement poignant pour Céline. “C’était un honneur parce qu’elle passe le meilleur moment de sa vie et que c’est moi qui le lui remets”, a-t-elle déclaré avec gratitude.

Ce geste symbolique témoigne de la connexion et du respect entre deux grandes artistes, chacune ayant marqué de son empreinte l’industrie musicale à sa manière.

À travers cette soirée mémorable aux Grammy Awards, Céline Dion a démontré une fois de plus sa force, sa grâce et son dévouement à son art. Malgré les défis personnels, elle continue d’inspirer ses fans par sa persévérance et sa passion inébranlable pour la musique.