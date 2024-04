Céline Dion fait une confidence sur son défunt mari

Céline Dion, en évoquant les précieux enseignements de son défunt mari René Angélil, a partagé l’une des leçons les plus importantes qu’elle a reçues au début de sa carrière : que le talent ne représente qu’une fraction du succès.

Dans une interview avec Vogue France, la chanteuse de renommée mondiale a rendu hommage à René Angélil, son mari et manager de longue date, décédé en 2016 des suites d’un cancer de la gorge. Elle a souligné le rôle crucial qu’il a joué dans son ascension vers la célébrité, en tant que membre clé de l’équipe qui l’a soutenue et guidée depuis ses débuts.

Céline a partagé une réflexion poignante sur son parcours, expliquant que malgré son succès initial, elle a progressivement été ramenée sur terre par son mari et son équipe, qui lui ont rappelé l’importance des éléments essentiels au-delà du talent brut.

René lui a transmis une leçon précieuse : que le talent ne représente qu’une petite partie du succès global. Pour atteindre la stabilité et la réussite durable, il faut également des bonnes chansons, le bon timing et une équipe solide.

“C’est tout le contraire, si je peux me permettre de le dire. J’ai commencé au sommet, la tête dans les nuages. La vie n’était qu’un rêve et c’est tout ce que je voulais. J’étais très satisfaite parce que je rêvais. Personne ne pouvait m’arrêter, mes frères et sœurs pouvaient être au sous-sol et moi, je planais au-dessus des nuages. Et lentement, avec le succès, j’ai eu des gens qui m’ont supporté, ma famille et mon manager, René à l’époque, toute une petite équipe qui m’a ramené sur terre chanson après chanson, succès après succès, lentement mais sûrement. Au bout du compte, l’ascension vous ramène sur terre pour atteindre la stabilité. Car la voix et le talent ne suffisent pas. Mon mari m’a dit que le talent représente à peine un quart du succès. Au-delà, il faut de bonnes chansons, le bon moment, la bonne équipe. Si cette pièce du puzzle ne s’emboîte pas, cela ne sert à rien”.