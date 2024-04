JO 2024 : le message d’Emmanuel Macron au Real Madrid concernant Kylian Mbappé

Manchester City, s’est incliné face au Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions, une élimination décevante pour l’équipe et son entraîneur, Pep Guardiola. Cependant, ce dernier a tenu à adresser un discours positif à ses joueurs, les félicitant pour leur performance et leur engagement.

En conférence de presse d’après-match, Guardiola a exprimé sa gratitude envers ses joueurs : «Je dois dire merci à ces joueurs du plus profond de mon cœur pour la façon dont ils ont joué. Mais le football, c’est gagner et nous n’avons pas fait assez, mais nous avons été exceptionnels.»

Malgré la défaite, Pep Guardiola a souligné la fierté qu’il ressent envers son équipe : «J’aurais préféré gagner. Félicitations au Real Madrid pour la qualification en demi-finale, ils ont défendu vraiment bas et avec une grande solidarité. Je n’ai pas de regrets sur ce que nous avons fait.

Toujours, comme entraîneur, on essaye de créer le plus d’occasions de but et d’en concéder le moins. Je ne suis pas là pour juger (la tactique défensive) du Real Madrid.

Aujourd’hui, ils ont défendu plus bas que les dernières saisons et nous nous sommes créé les occasions. Mais le football, c’est de marquer des buts et ils l’ont fait mieux que nous durant la séance de tirs au but.

Le football ce sont les résultats. Ils seront en demi-finales et nous n’y serons pas. Pour battre le Real Madrid, il faut être à son meilleur, nous avons été à notre meilleur mais ça n’a pas suffit.»

Malgré cette élimination, Manchester City reste en lice pour remporter le titre de Premier League et la FA Cup. Guardiola et ses joueurs ont montré un état d’esprit exemplaire et sont déterminés à remporter les trophées qui restent en jeu.