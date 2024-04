LdC : après l’élimination de Manchester City, le vainqueur déjà connu ?

L’élimination de Manchester City dès les quarts de finale de la Ligue des Champions a redistribué les cartes pour la victoire finale et a incité le super-ordinateur d’Opta à revoir ses prédictions. En ayant terrassé le club anglais, le Real Madrid se hisse désormais en tête des favoris, devançant le Paris Saint-Germain.

Opta, société spécialisée dans les statistiques sportives, a affiné son algorithme pour prédire le vainqueur de la compétition. Selon leurs calculs, les Merengues ont désormais 39 % de chances de soulever la 15e Coupe aux grandes oreilles sur la pelouse de Wembley.

Cette prédiction place également le Paris Saint-Germain en bonne position pour la finale, avec une probabilité de qualification de 60 % et une chance de 27 % de remporter le tournoi. Ces chiffres placent le PSG devant les deux clubs allemands, en l’occurrence le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Si ni le Real Madrid ni le PSG ne parviennent à s’imposer, le Bayern Munich est présenté comme le troisième favori, juste devant son ancien entraîneur Thomas Tuchel et son équipe de Dortmund. Selon Opta, Dortmund a la moins grande chance de remporter la compétition. Le verdict final tombera le 1er juin prochain, lors de la grande finale qui se jouera à Wembley.

