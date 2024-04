Zendaya partage ses appréhensions sur le Met Gala

Zendaya, l’actrice de 27 ans, s’apprête à fouler à nouveau le tapis rouge du Met Gala cette année, mais elle avoue ressentir une certaine appréhension face à cet événement emblématique de la mode.

Lors d’une apparition dans l’émission “Live with Kelly and Mark”, Zendaya a partagé ses sentiments sur le retour au Met Gala après plusieurs années d’absence.

Elle a décrit la montée des marches comme “très intimidante”, soulignant qu’elle n’y était pas retournée depuis un certain temps. Pourtant, malgré ses craintes, elle exprime son enthousiasme à l’idée de participer à cet événement prestigieux.

Coprésidant l’événement aux côtés de personnalités telles que Jennifer Lopez, Chris Hemsworth et Bad Bunny, Zendaya reconnaît l’importance et la grandeur du Met Gala, mais elle admet aussi qu’il peut être intimidant de se retrouver sous les feux des projecteurs.

Pourtant, Zendaya semble trouver du réconfort dans son art. En préparant la sortie de son nouveau film “Challengers”, où elle incarne la joueuse de tennis Tashi, elle exprime son amour pour l’incarnation des personnages et la créativité qu’elle apporte à son métier.

Même lors des tournées de presse, elle voit la mode comme une extension de la créativité du film, une façon de continuer à explorer et à exprimer les différentes facettes de ses personnages.

“C’est amusant dans le sens où j’aime considérer la mode comme de la créativité. Même lors des tournées de presse, c’est une façon de poursuivre la créativité du film. J’aime créer des personnages, parce qu’en fin de compte, parfois, faire cela pour gagner sa vie me semble un peu bizarre et maladroit et je suis plutôt une personne timide et introvertie, alors je crée ces personnages.”