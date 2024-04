Côte d’Ivoire : Observateur Ebène adresse un message depuis sa cellule après sa condamnation

Le jeune prodige béninois de la musique, Axel Merryl, enflammera la scène du Casino de Paris le 13 juin prochain pour un concert exceptionnel. Ce sera une soirée inoubliable où le public parisien aura l’opportunité de découvrir l’univers musical riche et varié de cet artiste talentueux et charismatique.

Axel Merryl s’est d’abord fait connaître par son talent d’humoriste sur les réseaux sociaux, où ses sketches ont rapidement conquis un large public. Mais sa passion pour la musique l’a toujours habitée, et il a su la concrétiser avec brio en se lançant dans une carrière solo.

Son premier album officiel, intitulé «Température», prévu pour une sortie le 14 juin, sera précédé de ce concert au Casino de Paris, promettant ainsi un avant-goût enivrant de ses mélodies entraînantes et de ses paroles percutantes.

Le single à succès d’Axel Merryl, «Kimi», cumulant plus de 20 millions de vues sur YouTube, a propulsé l’artiste sur le devant de la scène musicale africaine. Sa capacité à fusionner différents genres musicaux et à collaborer avec des artistes de renom tels que Lil Jay Bingerack, Vano Baby et Ghix témoigne de son talent polyvalent et de son influence grandissante.

Ce concert au Casino de Paris sera également marqué par la présence de plusieurs invités spéciaux, promettant ainsi une soirée riche en surprises et en émotions pour tous les amateurs de musique africaine.

Les billets pour cet événement exceptionnel sont désormais disponibles sur le site officiel et la billetterie du Casino de Paris. Ne manquez pas l’occasion de vivre une expérience musicale inoubliable en compagnie d’Axel Merryl et de vous laisser emporter par ses morceaux envoûtants.