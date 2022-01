La situation qui pousse Mbappé hors du PSG et Madrid se frotte déjà les mains

L’entraîneur du Real Madrid s’est battu pour la continuité du championnat espagnol, à la différence de ce qu’a exprimé Xavi Hernández qui leur a demandé de réfléchir à une éventuelle suspension de la Liga.

Tout a commencé à l’approche de la reprise de la Liga. Xavier Hernández, l’entraîneur espagnol du FC Barcelone, a réfléchi sur la situation actuelle des footballeurs disponibles.

Lorsqu’on lui a demandé si le fait d’avoir une équipe épuisée pourrait affecter leur moral, Xavi a déclaré samedi aux médias : «nous sommes dans une situation extrême. Nous sommes entre 17 et 18 victimes. Il est temps de suspendre le match. De cette façon la concurrence est adultérée, c’est fou de jouer comme ça».

Ancelotti s’est différencié de son collègue barcelonais

Celui qui est sorti à la croisée des chemins de ses déclarations n’était ni plus ni moins que l’entraîneur du Real Madrid. Carlo Ancelotti a été consulté et a répondu : «c’est une question assez compliquée, je respecte l’avis de chacun parce que chacun a le sien. Il y a beaucoup d’équipes touchées, nous avons été touchés contre l’Athletic. Il y a un protocole, on peut donner un avis mais il faut respecter ça», a déclaré l’Italien en lui demandant son avis sur la demande de l’ancien footballeur barcelonais.

Immédiatement après, l’entraîneur de la Maison Blanche s’est battu pour la continuité du championnat espagnol, à la différence de ce qu’exprimait Xavi Hernández qui leur demandait de réfléchir à une éventuelle suspension de la Liga : «avant de prendre ce type de décision, il faudrait changer le protocole. C’est beaucoup. Juste parce que nous sommes déjà en pause, nous n’avons pas eu de matchs depuis des mois… cette pandémie est tout à fait sous contrôle. Nous pouvons et nous devons continuer», a conclu Carletto avec insistance.

Quels joueurs de Barcelone et du Real Madrid vont manquer ce jour parce qu’ils sont isolés

Le Barça compte 10 joueurs isolés. Il a annoncé ce jeudi trois points positifs, Sergiño Dest, Philippe Coutinho et Ez Abde. Auparavant, les autorités culés avaient officialisé les points positifs de l’attaquant Ousmane Dembélé, du milieu de terrain Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ et du défenseur Samuel Umtiti, (mercredi) et mardi, ceux des défenseurs Jordi Alba, Clément Lenglet, Dani Alves et Alejandro Seau.

La box merengue a été l’une des plus durement touchées ces dernières semaines. Il semblait qu’Ancelotti allait pouvoir compter sur la majorité de ses joueurs pour le retour au travail mais il y avait de nouveaux positifs après les vacances de Noël : Courtois, Camavinga, Valverde (tous les trois ont déjà été testés négatifs et seraient en principe contre Getafe), Jovic et Vinicius.