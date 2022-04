Coupe du monde 2022 : la FIFA a tranché, un match des barrages reprogrammé le 1er juin

Le frère d’Eden Hazard, Kylian, s’est exprimé sur son avenir au Real Madrid dans un entretien accordé à la RTBF , ce vendredi. Selon lui, l’ailier souhaite s’imposer au sein du club espagnol.

Une chose est claire et Kylian Hazard l’a martelé plusieurs fois, son grand frère ne veut pas partir. «Il ne va pas lâcher le Real, tant qu’il n’aura pas prouvé qu’il est le plus fort là-bas. Il a prouvé dans chaque club où il est passé, et pour moi, il ne veut pas partir.

Je ne pense pas qu’il va partir. Si le président veut qu’il parte, s’il sait qu’il n’a plus aucune chance de jouer, alors je ne pense pas qu’il restera. Mais je peux vous assurer une chose : il mettra tout en œuvre pour prouver qu’il est le meilleur joueur du Real», a-t-il déclaré lors d’un entretien à la RTBF.

La situation de la star des Diables Rouges, clairement pas idéale depuis son arrivée, inquiète de plus en plus au niveau de son temps de jeu, 17 petits matches joués pour un maigre but inscrit, ce qui ne rassure pas son petit frère : «Je sais qu’en tant que papa et tout ce qu’il y a derrière le foot, il est heureux. Mais je suis un peu triste de ne pas voir ce qu’il peut faire pour l’équipe. Je sais que sur le terrain il sera le meilleur s’il est dans des bonnes dispositions. Je suis triste qu’il ne puisse pas le montrer.»