Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez frappés par un grand malheur

Tragique nouvelle annoncée par Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodríguez. Le joueur de Manchester United a communiqué sur Instagram le décès de son fils, l’un des jumeaux qu’attendait sa petite amie Georgina Rodríguez.

On le rappelle, en octobre 2021, Cristiano Ronaldo annonçait que sa famille allait s’agrandir avec l’arrivée de deux bébés. La naissance était prévue pour avril ou mai de cette année.

Comme expliqué dans le communiqué, seule la fille a pu aller de l’avant après l’accouchement, malgré les tentatives des médecins pour l’éviter.

Déclaration de Cristiano Ronaldo

C’est avec notre plus profonde tristesse que nous devons vous annoncer le décès de notre fils. C’est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur.

Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour leurs soins et leur soutien. Nous sommes dévastés par cette perte et demandons la confidentialité en cette période difficile. Bébé, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez