Neymar : l’attaquant a réagi de la pire des manières aux critiques d’un ancien joueur

Toni Kroos est l’un des milieux de terrain les plus complets du football européen et, malgré le fait que son âge pourrait bientôt l’épuiser, Carlo Ancelotti le considère toujours parmi ses joueurs habituels, car, en plus d’un talent et d’une intelligence exceptionnels, l’Allemand a toujours été caractérisé par le maintien d’un profil discret et adéquat.

Des joueurs comme Kroos sont ce que tout entraîneur aimerait avoir sous ses ordres, car, en plus d’être très prudent avec sa condition physique et de gérer sa vie privée avec beaucoup de prudence, le milieu de terrain a aussi une discipline tactique digne d’admiration, cependant, il a récemment eu un impact sur tous les fans du Real Madrid en exposant la triste réalité qui existe dans les vestiaires.

Ce dimanche, le Real Madrid a réalisé un autre retour angoissant au Ramón Sánchez Pizjuán, le stade de Séville, où l’équipe locale a dominé le match jusqu’à la minute 50.

Cependant, les buts de Rodrygo, Nacho et Karim Benzema ont créé le bon environnement pour une autre célébration frénétique dans le vestiaire.

Toni Kroos, qui a joué tout le match, a documenté les célébrations de ses coéquipiers dans le vestiaire et a révélé la plus triste réalité. La marginalisation de Gareth Bale, appelé pour ce match et même très actif avec ses échauffements sur l’aile, n’a toutefois pas été prise en compte par le sélectionneur.

Toni Kroos a-t-il eu des frictions avec Carlo Ancelotti ?

«Ce qui s’est passé avec Kroos est arrivé. Est-ce que ça m’a dérangé ? Non. Parce que j’étais en colère contre l’entraîneur, je n’étais pas en colère contre la personne. Je n’ai pas besoin de parler», a récemment commenté Carlo Ancelotti sur l’énorme colère de Toni d’avoir été remplacé lors du match contre Chelsea.

Ancelotti a assuré que Toni Kroos est une très bonne personne et qu’il n’a pas besoin d’explication de sa part, car il sait très bien que sa colère était le produit de l’intensité avec laquelle il a joué le match.