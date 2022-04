Achraf Hakimi : «J’ai joué avec Messi, Neymar et Mbappé mais c’est lui qui m’a…»

Kylian Mbappé n’a jamais caché qu’il a grandi en admirant Cristiano Ronaldo d’une manière particulière pour son impact offensif brutal. Cependant, pendant longtemps, il a également confirmé sa fascination pour l’un des meilleurs orchestrateurs de tous les temps.

Avant même que CR7 ne devienne son footballeur préféré, l’ancien joueur de l’AS Monaco affirmait qu’étant français, le mythique Zinedine Zidane était sa première grande référence dans le monde du football.

«On s’est mis à rêver de Zizou parce qu’on est français et quand tu es français, (ton idole) ça doit être Zizou», a déclaré le champion de l’UEFA Nations League, dans une vidéo (2020) partagée sur la chaîne YouTube de Oh My Goal-Nouvelles

En 1998, Zidane a été champion de la Coupe du monde en marquant en finale et en portant le 10 sur le dos. Et en 2018, Mbappé était le champion de la Coupe du monde, converti en finale et portant le numéro 10 sur son maillot. Il a pris la responsabilité de devenir l’héritier de son idole