Sadio Mané : l’énorme déclaration de l’international sénégalais

Star des Reds de Liverpool et joueur capital dans le 11 de Jürgen Klopp depuis plusieurs saisons, Sadio Mané est revenu sur l’objectif majeur de la saison, à savoir le titre de champion d’Angleterre.

«Le titre ? C’est notre objectif, celui de City et Chelsea aussi. […] Certains mauvais résultats n’aident pas beaucoup, on doit essayer de progresser là-dessus. On a une belle équipe. On a un gros match contre Chelsea, chez eux. La balle est dans notre camp, à nous de montrer que la défaite contre Leicester (0-1, mardi, NDLR) était une erreur. À nous de tout faire pour faire basculer les choses positivement de notre côté,» a notamment lâché l’international sénégalais qui va disputer la CAN 2022 avec son pays à partir du 9 janvier prochain.