Incroyable : un couple appelle son fils «Griezmann Mbappé» (photos)

L’actrice et ancienne colocataire de Big Brother Naija, Cindy Okafor, a déclaré que le temps où elle dépensait de l’argent pour les hommes était révolu.

Dans une interview accordée à Sunday Scoop, elle a souligné les qualités qui l’attirent chez un homme. Elle a dit : «Il doit être grand parce que je suis obsédée par les gars très grands. Il doit être beau dans une certaine mesure et savoir s’habiller. L’essentiel pour moi est qu’il ait du bon sens. Même si nous bavardons et jouons, je veux que nous nous connections mentalement. Il doit avoir quelque chose à faire pour lui parce que le temps où je dépensais de l’argent pour les gars est révolu. Il doit être très à l’aise. Je déteste aussi les mensonges et ça me rebute chez un homme.

Okafor a également soutenu qu’aucun homme ne pourrait lui donner le genre d’argent qu’elle recherche. Elle a déclaré: «Je ne dis pas que je sortirai avec un gars fauché, mais il doit être travailleur et il doit avoir quelque chose pour lui. Mais les conversations de certaines femmes portent toujours sur les hommes qui font des choses pour elles financièrement. Je n’ai aucun problème à collecter de l’argent auprès de mon homme, mais le type d’argent que je recherche, je ne pense pas qu’un homme puisse me le donner. C’est pourquoi je dois me dépêcher.

Remerciant BBN pour la plate-forme qui lui a permis de briller, elle a déclaré: «Bien que j’aie travaillé dur, Big Brother Naija m’a rendu célèbre. Ils ont fait toute la magie et je leur serai éternellement reconnaissant. Il y a eu des changements majeurs dans ma vie après avoir participé à l’émission de téléréalité. Il y a eu un changement de statut. J’avais plus de fans et cela m’a rapporté plus d’argent. C’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée en termes de carrière, de finance, de mode et d’autres domaines.

L’ancienne candidate de BBN a également déclaré qu’elle ne se sentait pas obligée de présenter un faux style de vie sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré: «Je n’aime pas toujours partager toutes mes réalisations. Je fais juste des articles sur mon entreprise et je fais rire les gens sur ma page. Je veux créer un blog et les gens commenceront bientôt à voir beaucoup de mes réalisations. Je ne ressens aucune pression pour vivre d’une certaine manière. Les gens qui en loueront un aujourd’hui en condamneront un demain quand de petites choses lui arriveront. Si vous n’avez pas un «esprit fort» (peau épaisse) comme Bobrisky, je vous conseillerais de garder pour vous certains aspects de votre vie personnelle.»