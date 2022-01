«J’ai arrêté de dépenser de l’argent pour les hommes», Cindy Okafor

Céline Dion n’a pas besoin de planifier un «Dry January» puisqu’elle ne consomme jamais d’alcool en raison des abus qu’il y a eu dans sa famille.

Dans un entretien accordé à la télévision québécoise en 2017, la chanteuse de 53 ans avait évoqué ses traumatismes du passé à propos de l’alcoolisme qui a durement touché la famille de son père.

«J’ai toujours eu très peur de ça. (…) On vient d’une grande famille et les gènes, ça circule, ça se propage. J’ai vu des choses, on a vécu des choses, que ce soit familiales ou dans l’industrie… J’ai toujours eu peur d’embarquer dans ce jeu-là (…) Parce que mon père venait d’une famille alcoolique et abusive, c’est ma mère qui l’a sauvé. Nous, on a été très protégés. Ma mère est une sainte», confiait-elle à l’époque.

Et il n’y a pas que l’alcool que Céline Dion redoute depuis des années. L’interprète de My Heart Will Go On a également appris à se méfier du showbusiness et des abus en tout genre qui peuvent s’y produire. Notamment avec les drogues.

«Tous sont entrés dans la drogue comme ça (à cause des soirées mondaines, ndlr) J’ai tellement peur. Je suis effrayée par le show-business. J’ai peur des drogues. J’ai peur de me laisser aller», poursuivait la mère des jumeaux Nelson et Eddy, 11 ans, et René-Charles, 20 ans.

Ce dernier a d’ailleurs été aperçu récemment sur les réseaux sociaux posant avec une bouteille à la main dans un casino. Nul doute que sa mère gardera un œil attentif là-dessus.