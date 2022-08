La réaction de Shakira aux images de la soirée passionnée de Piqué avec sa petite amie

Il faut avouer que, tout comme il parvient à susciter l’admiration dans le monde entier pour son travail dans le football, Pep Guardiola sait aussi se faire des ennemis dans ce beau sport. Cette étape qu’il enchaîne à Manchester City depuis sa prise de fonction en 2016 ne fait pas exception. Et c’est que le marché des transferts actuel de 2022 a été fou pour le club de Manchester, notamment en termes de ventes. Et c’est là que Guardiola a encore ajouté des «détracteurs». L’un des derniers licenciés a tiré avec des munitions épaisses et sans le mentionner, il s’est souvenu du DT catalan.

Nous parlons de Raheem Sterling , la toute nouvelle recrue du Chelsea FC. L’attaquant a avoué à Sky Sports que ses dernières années à City n’étaient pas comme il l’aurait souhaité.

«Tout le monde veut se sentir aimé et dans le football c’est pareil. Quand tu joues de tout ton coeur, quand tu sacrifie les anniversaires de tes enfants et qu’ensuite ils te traitent d’une certaine manière, c’est décevant. A ce moment-là j’étais furieux» a avoué Sterling, comme si vous faisiez une catharsis.

«Mais c’est déjà du passé et je ne peux me concentrer que sur le présent, qui est maintenant, ici à Chelsea, et l’opportunité que j’ai ici d’aller là-bas et de montrer à nouveau mon talent.»

Sterling perdait de la puissance dans le onze de départ à City ces dernières années, le jeu était dilué et en cet été européen, le club Celeste a décidé qu’il était temps de le laisser partir.

Il y a des années, cela avait sonné pour le Real Madrid, au milieu d’une pandémie, mais cela s’est ensuite refroidi. Même l’option de Barcelone est apparue au début de cette 2022, mais cela n’a pas avancé non plus.

Au final, c’est Chelsea qui était vraiment intéressé à le signer. Et ils ont payé la somme impressionnante de 56 millions d’euros pour l’attaquant de 27 ans, qui fait encore un autre pas en avant, comme lorsqu’il a déménagé de Liverpool à City en 2015.

Sterling estime qu’il menait une carrière qu’il n’allait jamais gagner dans l’équipe de Guardiola : «Si tu n’es pas content de jouer au football, tu dois chercher d’autres options pour retrouver le bonheur, et c’est exactement ce que j’ai fait (en quittant City).

C’était le bon moment pour moi de passer à autre chose. Je ne voulais pas rester dans le cadre de quelque chose dont je savais que je ne pouvais pas tout donner. Bien qu’il ne l’admette pas souvent pour des raisons évidentes, Sterling est un fan avoué de Liverpool, un club auquel il doit aussi beaucoup.

En ce sens, il a analysé son exclub : «City est un club fantastique, un club qui gagne beaucoup de trophées et qui m’a beaucoup aidé dans mon développement ces deux dernières années, mais il arrive un moment où il faut penser à soi” Sur ce qui est le mieux pour vous et ce que vous voulez pour l’avenir. C’est la seule raison pour laquelle je suis à Chelsea.»

«Beaucoup de choses sont entrées en jeu, beaucoup de raisons. Mais je ne me plaignais pas, j’étais prêt à relever le défi et malgré quelques bonnes performances, je ne pouvais pas me garantir une place (dans l’équipe). Cela n’a pas de sens de mener une bataille dans qui ne pourrait jamais gagner.»

Sterling a quitté Manchester City après avoir disputé 339 matchs, marqué 131 buts et donné 78 passes décisives, avec une moyenne de buts de 0,39, quelque chose de faible par rapport à ce à quoi on pouvait s’attendre.