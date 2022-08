Gérard Piqué et sa nouvelle petite amie s’affichent enfin publiquement (photo)

Après avoir dévoilé l’identité de la nouvelle petite amie de Gerard Piqué, le couple a décidé d’ officialiser leur relation. Pour le moment, aucun d’entre eux n’a souhaité partager des photos sur les réseaux sociaux, mais ils ont cessé de se cacher et il est désormais courant de les voir ensemble en public.

Ce week-end, sans aller plus loin, au concert offert par Dani Martín en Cerdagne. Le couple a fait des câlins, inconscients de tous les yeux et ils ne se souciaient pas du tout que les images puissent apparaître.

Maintenant, ils ont voulu franchir une autre étape dans leur relation et ont assisté à ce qui serait leur premier mariage ensemble.

Le footballeur et l’étudiant en marketing sont venus main dans la main au mariage de son meilleur ami, célébré sur la Costa Brava. C’était le magazine ‘HELLO!’ celui chargé d’obtenir les photographies exclusivement.

La jeune femme, vêtue d’une simple longue robe de plage rayée de diverses couleurs. Ses cheveux, lâches et ébouriffés, ressemblent beaucoup au style de Shakira dans sa vie de tous les jours. Le joueur du FC Barcelone, pour sa part, a choisi un costume bleu marine, avec une chemise blanche et sans cravate.

Pendant ce temps, la chanteuse colombienne a été «chassée» par les paparazzi Jordi Martín avec ses enfants dans un parc de Barcelone : «Je l’ai vue plus triste et plus désolée que jamais. Les couples peuvent rompre et il ne se passe absolument rien, mais Gérard agit mal et s’en sor dommag», a commenté le photographe.