Luka Modric désigne le meilleur entre Messi et Cristiano : «Cela dépend de…»

Depuis que la femme d’affaires a fait sa première intervention esthétique, elle est jugée sur son apparence.

Kylie Jenner est apparue sur une vidéo montrant la grande taille de ses lèvres et a été durement critiquée, cependant, la femme d’affaires a répondu aux mauvais commentaires. Depuis qu’elle a fait sa première intervention esthétique très jeune, la mondaine est jugée sur son apparence, mais elle ne se tait plus.

Quand elle était encore adolescente et a commencé son voyage en tant que reine d’Instagram, Kylie Jenner a commencé à apporter des changements à son image qui n’ont pas été acceptés par beaucoup. La mondaine a même été la cible de critiques, notamment pour ses lèvres, et à ce moment-là, elle n’a fait que démentir.

Quelque temps plus tard, elle a accepté certains des changements qui avaient été apportés, mais elle n’était toujours pas sûre d’elle, alors après la naissance de Stormi, elle a décidé de réduire la taille de ses lèvres.

«J’ai enlevé tout le rembourrage», a-t-il répondu à ceux qui reconnaissaient à quel point il avait l’air différent sur une photo avec sa meilleure amie, Anastasia Karanikolaou.

Voici comment Kylie Jenner a répondu à ceux qui critiquaient son apparence

Désormais, Kylie Jenner a montré plus de confiance en elle et n’abandonne plus ceux qui essaient de la faire se sentir mal. Surtout les ennemis dans les commentaires de ses publications qui laissent toutes sortes de commentaires sur la façon dont la femme d’affaires a changé.

Kylie Jenner a partagé une vidéo sur TikTok, une plateforme sur laquelle elle est plus active que jamais ces derniers jours, et dans laquelle elle totalise déjà plus de 14 millions de vues et plus de deux millions de likes.

La publication a également été remplie de centaines de commentaires qui ont rapidement souligné l’apparition de la créatrice de Kylie Cosmetics.

«Les lèvres s’il vous plaît», «Vous ne ressemblez vraiment pas à ça», «Laissez-vous voir naturellement» et «Donnez les vibrations du même médecin, mais continuez», ont-ils écrit accompagnés d’émoticônes moqueuses.

Kylie Jenner n’a pas laissé passer les commentaires et a écrit : «C’est le filtre, mais allez-y, continuez», le même commentaire qui a ensuite été dynamisé et même utilisé contre elle.