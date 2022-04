Kaka avoue : «J’ai joué avec de très bons joueurs, comme Cristiano, Maldini ou Seedorf, mais le meilleur…»

«Qui est le joueur le plus difficile que vous ayez affronté?» était l’une des questions posées à Nacho Fernández lorsqu’il a terminé une dynamique Codere Apuestas avec Casemiro.

Et la vérité est que l’équipe historique de jeunes madrilènes s’est éloignée de toute dispute ou controverse.

S’il a eu l’occasion d’affronter des attaquants très particuliers comme Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar, Robert Lewandowski ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, le multiple champion d’UEFA Champions League est resté près d’une décennie avec les joueurs qu’il a côtoyés à l’entraînement du Real Madrid.

«Le joueur le plus difficile que j’aie jamais affronté ? J’ai eu la chance d’affronter de grandes équipes, mais, sans aucun doute, j’aime chaque jour d’entraînement. Au final, on a les meilleurs joueurs ici et je les affronte parce que c’est là qu’on apprend le plus», a répondu le joueur espagnol de la Coupe du monde, dans des mots (2017) recueillis sur la chaîne YouTube officielle de Codere.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Kaká, Mesut Ozil, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María et Eden Hazard font partie des joueurs offensifs de classe mondiale que Nacho a dû marquer depuis qu’il a rejoint l’équipe première de Madrid. Il est clair que chaque séance d’entraînement dans un club avec les exigences du Real Madrid finit par être un défi majeur.