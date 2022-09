Georgina Rodriguez : sublime, la femme de Cristiano Ronaldo dévoile ses fesses (photos)

Manuel Machado défend que l’entraîneur portugais aurait dû opter pour «un autre joueur frais», contre l’Espagne.

Manuel Machado s’est adressé, en début d’après-midi de ce mercredi, à Rádio Renascença, où il a remis en question certaines des options de Fernando Santos, dans le match qui a abouti à la défaite contre l’Espagne, par 0-1, et à l’élimination consécutive du Portugal de la Ligue des Nations.

L’ancien entraîneur d’équipes comme le Sporting de Braga, le Vitória SC ou le Nacional a défendu que l’entraîneur national «aurait pu prendre une autre décision qui allait plus dans le sens d’un blocage total du match» de l’adversaire, et a émis des doutes sur l’insistance sur Cristiano Ronaldo.

«D’autres choses auraient pu être faites, y compris le départ de Cristiano Ronaldo, qui a duré ce qu’il a fait. Deux ou trois situations qu’il a eues à d’autres moments auraient eu un résultat différent. Cristiano Ronaldo n’est plus le même joueur, avec le la même luminosité et la même vitesse qu’il y a dix ans», a-t-il commencé par dire.

«C’est toujours une référence, un joueur très important, on sait qu’il est très compétitif et qu’à tout moment, quel que soit son âge et la perte de certaines de ses qualités, il continue d’être un joueur très qualifié. Mais c’est clair que choisir un autre joueur frais dans ce secteur, peut-être un joueur rapide, aurait pu améliorer un peu les choses», a-t-il ajouté.

Manuel Machado a souligné, tout de même, qu’il n’est pas «correct» de parler d’un éventuel départ de Fernando Santos : «On peut interroger vivement et tout remettre en question, on sait comment fonctionnent les réseaux sociaux, mais, à mon avis, la performance de Fernando Santos et l’équipe qui l’accompagne est de loin supérieur à tous ceux qui sont derrière».