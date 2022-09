Cardi B : la chanteuse a perdu des millions de dollars de contrat à cause d’une bagarre

Le jeune de 14 ans a accompagné Ben Affleck sur le plateau d’enregistrement de la nouvelle cassette JLo.

Jennifer Lopez a reçu la visite inattendue de son mari Ben Affleck et de sa fille Emme sur le tournage de son prochain film.

Et c’est qu’après avoir célébré leur mariage romantique en Géorgie et profité d’une brève lune de miel en Europe, les jeunes mariés ont repris leur vie professionnelle. Il est retourné sur le plateau d’enregistrement avec son ami Matt Damon; tandis qu’elle à «Atlas», un film de science-fiction dans lequel elle joue.

Dans les images captées par le magazine Hola! Vous pouvez voir la soi-disant «Diva del Bronx» avec un look différent de celui auquel nous sommes habitués. Elle a les cheveux courts, ondulés et un peu pelucheux. Il porte du noir avec une chemise noire et un pantalon moulant.

Sa fille, Emme, 14 ans, portait ses cheveux bouclés particuliers mais avec un petit changement, puisqu’elle a choisi de peindre une mèche de blanc au milieu de sa tête. Des vêtements amples, un jean et une veste ivoire.

Pendant ce temps, l’acteur oscarisé s’est habillé d’un look décontracté, composé d’un jean et d’une chemise blanche.

Les fonctions dans le nouveau film de Jennifer Lopez ne se limitent pas seulement à jouer, mais elle fait également partie de l’équipe de production avec Netflix.

L’histoire futuriste raconte la vie d’une femme qui doit se battre contre un soldat doté d’une intelligence artificielle qui considère que la seule façon de mettre fin à la guerre est de mettre fin à l’humanité. Cependant, JLo fera tout son possible pour empêcher l’extermination.

Outre «Atlas», la chanteuse de 53 ans est sur le point de créer «The Mother», aux côtés de Gael García Bernal, Joseph Fiennes, Paul Raci et Omari Hardwick ; En plus de «La Madrina», un film dans lequel elle donne vie au chef du cartel de Medellín, Griselda Blanco, l’un des plus grands trafiquants de drogue de Colombie.