Georgina Rodriguez : la petite amie de Cristiano Ronaldo interprète un ballet (photos)

Georgina Rodriguez a présenté un ballet au Royal Opera House lors de son voyage à Londres. La jeune femme de 28 ans est la petite amie de longue date de la superstar de Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Mais l’attaquant des Red Devils était en mission internationale avec le Portugal et Georgina en a profité pour se rendre à Londres 24 heures seulement après avoir vu Ronaldo et Co perdre 1-0 contre l’Espagne.

Et elle a eu l’incroyable expérience de pénétrer à l’intérieur du Royal Opera House, avant de monter sur scène pour un ballet devant une arène vide. Elle a posté les photos sur les réseaux sociaux et ajouté la courte légende : «Un rêve devenu réalité 🩰💖.»

Réagissant aux images, l’un de ses followers a répondu : «Ravi de vous voir ici à Londres ! 🙌🏾.» Alors qu’un autre a simplement ajouté: «Wowwwwww ❤️😍 Amazing Gio.»

Georgina et Ronaldo ont deux enfants ensemble – Alana Martina, 4 ans, et Bella Esmeralda, cinq mois. Georgina agit également en tant que mère des trois autres enfants de Ronaldo – Cristiano Jr, 12 ans, et les jumeaux de cinq ans Eva et Mateo.

Elle a donné naissance à des jumeaux plus tôt cette année, mais la joie d’accueillir Bella est venue avec une profonde tristesse après le décès de leur petit garçon.

Le couple a déclaré dans un communiqué: «C’est avec notre plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé.

«C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur. «Petit garçon, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours.»