Lionel Messi avoue la vérité : «Kylian Mbappé est une bête. il sera…»

Gianluigi Buffon a marqué, en fin d’après-midi ce jeudi, le début du Festival dello Sport, qui se déroule dans la ville de Trente, où, devant un public nombreux, il a abordé plusieurs sujets, dont la décision de Roger Federer de mettre fin à dans la carrière.

Le tennisman suisse quittera le sport professionnel à 41 ans, mais l’international italien, qui fêtera ses 45 ans en janvier prochain, assure que l’éventualité de «raccrocher les gants» ne lui a pas traversé l’esprit.

«Je continue à jouer pour diverses raisons. Parce que je me sens toujours fort et compétitif, et parce que je suis à l’âge d’or d’un athlète. Je suis à un âge où je peux m’arrêter quand je veux. Je possède mon temps,» a-t -il commencé par dire, cité par le portail italien Tuttomercatoweb.

«Mes options ont toujours eu du sens, comme retourner à Parme. Je suis un homme heureux de voir à quel point les fans étaient fiers de me revoir. Dans la vie, j’ai beaucoup gagné, mais j’ai aussi abandonné d’autres titres», a-t-il poursuivi.

«Je suis très heureux de m’être battu pour les battre, mais personnellement, le succès vient aussi de l’affection des gens. Et pour savoir ce que je vaux, je n’ai pas besoin de gagner huit Ligues des champions, par exemple. Même sans les gagner. je sais à quel point je suis fort», a-t-il ajouté.