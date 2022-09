Karim Benzema lâche enfin la vérité : «Je le dit. Le jour où je vais arrêter le football, je…»

Alors qu’il traverse actuellement ce qui est probablement considéré comme le moment le plus difficile de sa carrière, Cristiano Ronaldo a décidé de faire appel à un professionnel. Jordan Peterson, le psychologue du portugais a révélé les réels problèmes du joueur.

Le psychologue a souvent été considéré comme un propagandiste de droite, mais Cristiano Ronaldo a trouvé ses livres très utiles. Après avoir lu l’un d’eux, l’attaquant de Manchester United a décidé de l’inviter chez lui à Manchester lors de la visite de Peterson au Royaume-Uni. Il y a environ deux semaines, Ronaldo a publié une photo sur Instagram de lui-même accompagné de Peterson sans plus de contexte dans le post.

Lors d’une émission le psychologue a été interrogé par le présentateur sur sa visite chez Ronaldo. Dans la conversation, Piers a révélé que Cristiano avait suivi une thérapie et semblait beaucoup mieux après avoir rencontré Jordan. Mais Peterson a révélé beaucoup plus de détails sur leur rencontre. Jordan a déclaré : «C’est ce qui arrive quand on traîne avec des attardés comme moi. Il m’a invité à aller le voir».

«Il avait eu des problèmes dans sa vie il y a quelques mois et un de ses amis lui a envoyé certaines de mes vidéos et a dit qu’il les avait vues. Puis il a lu un de mes livres et l’a trouvé utile, il a voulu me parler. Je suis allé chez lui et nous avons parlé pendant quelques deux heures. Il m’a montré tout son équipement pour rester au top, nous avons parlé de ses entreprises. Nous avons surtout parlé de ce qu’il voulait dans le futur et de certains des obstacles auxquels il est confronté»

Après l’échange et ces révélations, il a été confirmé que Cristiano Ronaldo souffrait de dépression et a décidé de demander de l’aide professionnelle. Il doit être difficile pour l’un des plus grands footballeurs de vivre cette période de ténèbres. Espérons qu’il puisse retrouver sa meilleure forme à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.