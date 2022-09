Kylie Jenner : elle explique pourquoi elle a nommé son bébé «Wolf» et l’a regretté plus tard

Kylie Jenner a donné naissance à son deuxième enfant le 2 février et a abordé la question dans cette saison de la série «Les Kardashian».

Dans le chapitre qui a été créé ce jeudi, certaines scènes d’hôpital sont montrées et on entend le petit garçon pleurer depuis sa crèche.

«J’ai l’impression qu’à chaque seconde, vous anticipez tout ce que vous savez qui va se passer», a expliqué Jenner. «Tu l’as déjà fait auparavant, donc j’ai l’impression d’être beaucoup plus présente cette fois.»

Après quelques semaines passées à l’abri des regards du public et des caméras, Jenner rencontre sa mère pour parler d’être une nouvelle maman de deux enfants, parle de ses problèmes post-partum et a avoué ne pas vouloir stresser autant qu’avec elle. première grossesse.

À un moment donné, Kris Jenner interroge sa fille sur le nom du bébé, qui était à l’origine Wolf Webster. Jenner aurait même annoncé ce nom publiquement, cependant, quelques semaines plus tard, elle a déclaré qu’elle avait décidé de changer de nom.

«Nous n’avions pas de nom quand il est né», a expliqué Jenner. «J’ai pensé que quelque chose allait me venir à l’esprit quand je l’ai vu, mais ce n’est pas le cas. C’était 24 heures avant que nous devions l’enregistrer et j’ai ressenti de la pression. Khloé m’a proposé Wolf et ça m’a plu donc je l’ai mis sur le certificat.»