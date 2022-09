Justin Bieber : le chanteur applaudit Hailey Bieber pour avoir parlé de Selena Gomez

Le chanteur a également reconnu à quel point il aurait pu être difficile pour sa femme de mentionner publiquement la chronologie de leur relation.

Depuis que le couple s’est marié en 2018, aucun d’eux n’avait parlé de Selena Gomez, jusqu’à il y a quelques jours, pour lesquels Justin Bieber a applaudi Hailey Bieber pour «avoir fait preuve de courage».

C’est lors d’un célèbre podcast que le mannequin a été interrogé sur le fait d’avoir volé le petit ami de la chanteuse et elle a répondu en toute vérité.

Selena Gomez et Justin Bieber ont joué dans l’une des romances les plus scandaleuses du milieu de la série car ils se sont terminés et sont revenus à plusieurs reprises. Le couple a finalement eu sa dernière chance lorsque le chanteur de «Baby≥ s’est séparé de Hailey Bieber pour la première fois pour se remettre avec son ex.

Depuis, les spéculations sur une éventuelle idylle entre Justin Bieber et Hailey Baldwin Bieber alors que le chanteur était encore avec Selena Gomez tourmentaient le couple.

Jusqu’à cette semaine, où le mannequin était l’invité du célèbre podcast «Call her daddy», où elle se montrait honnête et provoquait l’admiration de son mari.

«Justin ne pourrait pas être plus fier de Hailey en ce moment. Il sait que faire cette interview n’a pas été facile et ce n’était pas une décision qu’elle a prise à la légère, mais elle a estimé que c’était quelque chose qui devait être fait à un moment ou à un autre», a révélé une source proche du Canadien.

L’honnêteté de Hailey Bieber avec Alex Cooper, l’animateur du podcast, a conduit Justin Bieber à être fier de l’appeler «sa femme», selon l’initié. «Justin applaudit Hailey pour avoir fait preuve d’une force et d’une bravoure incroyables et sait que ce n’était pas facile pour elle», ont-ils révélé.

De plus, l’informateur a ajouté que : «Justin a vu Hailey traverser de nombreux hauts et bas dans leur relation. Elle a été victime d’intimidation et agressée juste pour être avec lui et l’a vue pleurer à plusieurs reprises. Mais il a aussi vu à quel point elle est résiliente et est fier d’appeler Hailey sa femme.»

«Il ne sait pas ce qu’il ferait sans elle dans sa vie. Elle espère que cette interview donnera aux gens une chance de voir le vrai moi, et qu’elle est une personne distincte de lui.»