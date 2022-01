Cristiano Ronaldo veut un coéquipier de Messi comme nouvelle figure de United

L’attaquant portugais a fait le point sur 2021 et a lancé une fléchette en évoquant son retour chez les Diables rouges, où il est considéré comme une idole.

Cristiano Ronaldo a fêté la nouvelle année sur ses réseaux sociaux avec un cliché en famille lors du dîner du réveillon.

Une publication dans laquelle il a passé en revue son année 2021 et dans laquelle, en plus, il s’est montré assez critique envers son club actuel, Manchester United. Ses propos résonnent dans le Premier et suscitent la polémique chez les fans.

«2021 touche à sa fin et ce fut loin d’être une année facile, malgré mes 47 buts marqués toutes compétitions confondues. Deux clubs différents et cinq entraîneurs différents. Une phase finale de l’Euro jouée avec mon équipe nationale et en attendant une qualification pour la Coupe du monde 2022», a-t-il écrit.

Il a ajouté : «A la Juventus, fier d’avoir remporté la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie, et d’être devenu le meilleur buteur de Serie A. Avec le Portugal, devenir le meilleur buteur de l’Euro Cup a également été une grande réussite cette année. Et bien sûr mon retour à Old Trafford sera toujours l’un des moments les plus emblématiques de ma carrière.»

«Mais je ne suis pas satisfait de ce que nous faisons à United. Aucun de nous n’est content, j’en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, mieux jouer et livrer beaucoup plus que ce que nous livrons actuellement», a-t-il critiqué le Portugais.

Manchester United sera en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, mais en Premier League la situation est bien plus délicate. Ils sont actuellement sixièmes avec 31 points, à seulement quatre de la quatrième place mais 19 du leader.