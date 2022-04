Coupe du monde 2022 : l’Algérie prend une décision après son recours à la FIFA contre le Cameroun

Suspendus par la FIFA, le Kenya et le Zimbabwe sont sous la menace d’une exclusion des éliminatoires de la CAN 2023, a annoncé la Confédération africaine de football.

Il y a quelques mois, en conférence de presse, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait évoqué cette suspension.

«Nous avons dû suspendre deux de nos membres ; le Kenya et le Zimbabwe, tous deux pour ingérence du gouvernement dans les activités des associations de football. Les associations sont suspendues avec effet immédiat», avait lancé Gianni Infantino.

Mais pour le tirage au sort des éliminatoires de le la Coupe d’Afrique des Nations Cote d’Ivoire 2023, la Confédération Africaine de Football (CAF) a pris position et a décidé de laisser une chance au Zimbabwe et au Kenya.

En effet, l’instance dirigeante du football africain a décidé d’inclure ces deux pays dans le tirage, malgré leur suspension par la FIFA, en attendant de voir si l’instance dirigeante du football mondial va changer d’avis. Une décision inattendue, mais saluée.

«Le Kenya et le Zimbabwe, pays suspendus par la FIFA de toute activité liée au football, seront également inclus dans le tirage au sort malgré les interdictions temporaires», assure la Confédération africaine de football dans un communiqué publié ce lundi.

«Cependant, si la suspension n’est pas levée deux semaines avant leur première journée des éliminatoires, les deux associations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition», précise la CAF.

Si la FIFA ne lève pas cette suspension, le Zimbabwe et le Kenya seront retirés et laisseront donc 3 équipes dans leur poule. «Leurs groupes seront alors composés de trois équipes, et les équipes arrivées première et deuxième se qualifieront pour le tournoi final.

Compte tenu de cette situation, le Kenya et le Zimbabwe ne peuvent pas être tirés au sort dans le même groupe afin d’éviter d’avoir un groupe avec seulement deux équipes au cas où la suspension des deux associations serait toujours en cours», ajoute la CAF.