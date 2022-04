Coupe du monde 2022 : la FIFA prend une décision suite au recours de l’Algérie

Les dégâts que le Real Madrid a causés à Chelsea sont immenses. L’équipe de Carlo Ancelotti a secoué Stamford Bridge et avec un 3-1 dévastateur, caresse la qualification pour les demi-finales. Et telle est la répercussion du résultat, que Thomas Tuchel a renoncé à la rencontre et on parle aussi du départ de Romelu Lukaku.

L’attaquant belge a été laissé dans l’œil du cyclone pour un but perdu vraiment inexplicable alors que le match était de 3-1 et que Chelsea partait avec tout à cause de la remise. Lukaku recevait seul, terminait d’une tête et le ballon n’allait même pas au but.

Après cela, les rumeurs qui sortent des médias italiens accompagnent la crise de Lukaku : le Belge veut quitter Chelsea et l’Inter fait tout son possible pour le signer en milieu d’année.

Logiquement, l’Inter ne peut pas payer les 115 millions d’euros que coûte Lukaku , mais l’idée est de le faire sortir avec un prêt d’un million de dollars qui durerait une saison. À plus d’une occasion, Lukaku a exprimé son désir de retourner à l’Inter et de rester et de jouer pour le club italien pour toujours.

Son départ ne sera pas facile, mais l’opération pour qu’il revienne à l’Inter a déjà commencé par la direction italienne. Pendant ce temps, l’attaquant continue de recevoir des critiques pour son but manqué contre le Real Madrid.