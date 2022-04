il l’a dit dans plusieurs interviews : «C’est compliquée mais le meilleur entre Cristiano et Messi…»

Le coup est passé tout près. Dans les cordes après la claque reçue à Stamford Bridge lors du match aller (1-3), le tenant du titre a bien failli réussir l’exploit de renverser le Real Madrid sur sa pelouse de Santiago Bernabeu. Fort d’une domination de tous les instants, Chelsea a en effet mené 3-0 à l’entame des dix dernières minutes.

Les Merengue étaient sous l’eau mais ont repris espoir grâce à Luka Modric, auteur d’une ouverture délicieuse pour Rodrygo. La chance des Blues était passée et l’inévitable Karim Benzema a finalement offert la qualification au Real Madrid d’un nouveau coup de tête gagnant lors de la prolongation.

Thomas Tuchel n’en était pas moins fier de ses troupes au coup de sifflet final. «On a été malchanceux. C’est pourquoi on est déçus. On a été battus sur le talent individuel et sur nos propres erreurs. On méritait de se qualifier», a ainsi confié le technicien allemand.

Avant d’ajouter : «Pas de regrets, même si on méritait de passer. C’est le genre de défaites dont tu peux être fier et que tu peux accepter en toute sportivité.»

Malgré ses dires, l’entraîneur des Blues avait néanmoins quelques regrets. Ils concernaient l’arbitre, Szymon Marciniak. «J’ai été déçu de voir l’arbitre rigoler autant avec Carlo. Quand j’ai voulu aller le remercier à la fin du match, il était en train de rigoler et de s’amuser avec l’entraîneur adverse.

Je crois que le moment est mal choisi pour faire ça après le coup de sifflet de final et après 126 minutes durant lesquelles une équipe a donné son cœur. Quand tu vois l’arbitre rigoler avec l’entraîneur d’en face, c’est un mauvais moment. Je lui ai dit», a-t-il ainsi lancé en conférence de presse.

Et l’ancien coach du PSG était d’autant plus amer qu’à son sens, l’arbitrage n’a pas été impartial. «Ce n’est pas d’aujourd’hui (mardi). Quand tu joues contre le Real Madrid, tu ne t’attends peut-être pas à ce que tout le monde soit courageux. J’ai senti des petites décisions lors du match aller et aujourd’hui (mardi) aussi», a-t-il expliqué.

Avant de pointer du doigt la décision de la VAR d’annuler le but de Marcos Alonso pour une faute de main peu évidente : «Je n’ai pas revu le but, mais je suis très déçu que l’arbitre ne soit pas sorti du terrain pour aller voir les images par lui-même. Tu dois rester le chef et ne pas donner la décision finale à quelqu’un qui est isolé et assis dans un fauteuil.»