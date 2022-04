Nolan, le fils de Alexandre Song : «Le Cameroun n’est pas mon pays, Je vais jouer pour…»

Miguel Ángel Lotina vient de prendre le commandement technique de Vissel Kobe dans ce qui sera le quatrième projet du football japonais. L’Espagnol de 64 ans a évoqué la transformation physique à laquelle sont soumis les entraîneurs et a fini par rendre José Mourinho responsable de la perte de cheveux de Pep Guardiola.

«J’ai toujours été chauve, mais nous avons vu comment Guardiola a perdu ses cheveux au fil des ans. Quand il a commencé à entraîner Barcelone, j’étais à La Corogne et je me souviens de lui avec des cheveux. Je pense qu’il perdait ses cheveux à cause de Mourinho. On s’arrête là…», a-t-il plaisanté dans une interview accordée à Cadena COPE, évoquant les duels entre les Portugais et les Espagnols lorsqu’ils entraînaient respectivement le Real Madrid et Barcelone.

Personnellement, la plus grande transformation physique de Lotina est survenue après qu’elle ait commencé à travailler au Japon : «J’ai perdu 15 kilos. Ici, ils mangent moins de farine et de sucre. Sans m’en rendre compte, j’ai perdu du poids, peut-être trop».

Interrogé sur son intention de se retirer des bancs, l’entraîneur, qui a également travaillé, entre autres, à Villarreal, à la Real Sociedad, au Celta de Vigo et à l’Espanyol, a répondu : «Je prendrai ma retraite lorsque la passion se terminera et que les offres cesseront de venir du travail. D’après ma femme, il devrait déjà être à la retraite».