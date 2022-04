Lionel Messi avoue : «Je l’ai dit. J’ai joué avec Ronaldinho, Neymar et contre Cristiano mais…»

Une légende du football en admiration avec une prochaine légende… depuis qu’il s’est révélé à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema n’a jamais caché son admiration pour Ronaldo, le Brésilien.

Aujourd’hui en pleine forme au Real Madrid, l’international français est le favori du Fenomeno pour le prochain Ballon d’Or.

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Ronaldo estime que Karim Benzema est le favori pour obtenir la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

«Benzema ? Il mérite le Ballon d’Or, je le dis depuis des années et on me critique… mais il le mérite, c’est un grand attaquant», a-t-il déclaré lors d’une conversation avec Alessandro Del Piero, qui sera diffusée après le match entre le Real Madrid et Chelsea sur l’antenne de Sky Sport en Italie.

Double vainqueur du Ballon d’Or en 1997 et 2002, «Il Fenomeno» a toujours affiché son admiration pour le buteur français du Real Madrid et militait déjà pour que l’ancien Lyonnais reçoive le prestigieux trophée en décembre dernier.

Benzema avait terminé à la quatrième place au classement du Ballon d’Or France Football 2021, derrière Lionel Messi, tenant du titre, Robert Lewandowski et Jorginho.