Ancelotti diffère de Casemiro et indique clairement que leur relation est rompue

A l’issue de la rencontre, l’entraîneur et le footballeur ont fait des déclarations assez différentes sur le même match, et ont généré encore plus de polémique dans leur relation.

Enfin, le Real Madrid Club de Fútbol a perdu 1 à 0 contre Getafe en tant que visiteur. Les meringues ont commencé l’année du pied gauche, et les choses semblent s’échauffer de plus en plus dans le vestiaire, principalement entre Carlo Ancelotti et Carlo Enrique Casemiro.

A la fin de la rencontre, tous deux ont donné des témoignages très différents dans la façon dont ils ont vécu la rencontre, et ont montré la différence d’idées qu’ils ont.

Le footballeur brésilien a déclaré à la fin du match : «C’était un bon match. Nous avons bien travaillé. Sûrement si nous gagnons 1-3, rien ne se passe.»

Au lieu de cela, Ancelotti était très en colère contre la défaite de son équipe et a déclaré: «Aujourd’hui, nous sommes en vacances».

Avec cette phrase dure, il a clôturé sa conférence de presse et a clairement fait savoir à toute la presse qu’il n’aimait pas du tout avoir perdu ce match, et donner l’avantage aux équipes du tableau qui se rapprochent de plus en plus de lui.