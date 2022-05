Luka Modric avoue : «Je le répète. J’ai joué avec Cristiano et contre Messi mais…»

«Qui est le meilleur footballeur contre lequel vous avez joué ?», a demandé Frank Lampard, lors d’une conversation qu’il a eue avec Joe Cole et le journaliste Adam Smith pour la chaîne officielle FootballJOE. Et à ce moment-là, la légende anglaise a divisé sa réponse en trois parties.

Premièrement, il a immédiatement désigné Lionel Messi comme son meilleur adversaire. Ensuite, il a expliqué qu’il ne place pas Cristiano Ronaldo parmi ses meilleurs rivaux car il estime qu’il ne l’a pas affronté à son apogée alors qu’il était imparable au Real Madrid. Et enfin, il a identifié Ronaldinho comme le deuxième adversaire qui l’a le plus étonné.

«Meilleurs rivaux? Il y a deux. L’un est Messi parce que je pense qu’il est le meilleur. Et je me sens mal pour Cristiano, car ce qu’il a fait lors de matchs importants et de victoires en finale est incroyable.

Mais je n’ai pas joué contre Ronaldo à son apogée. J’ai joué contre lui quand il était à Manchester United et il atteignait son meilleur moment, mais pas dans ces années au Real Madrid où il était ridiculement bon», a déclaré Lampard, sur la chaîne JOE (2021).

«Avec Messi, je l’ai ressenti (il était à son apogée) et je n’ai jamais pu m’approcher de lui. C’était tout simplement incroyable. Et l’autre c’était Ronaldinho parce qu’en 2005, quand on est allés au Camp Nou, c’était le premier match contre un joueur d’une autre planète. Leurs mouvements étaient différents. Ce sont donc eux deux (Messi et Ronaldinho)», a-t-il déclaré