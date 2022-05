Les rumeurs se renforcent : «Peut-être que Zidane prendra les commandes…»

La fin de Mauricio Pochettino au PSG a déjà une peine. Les rumeurs sur son départ à la fin de la Ligue 1 se font de plus en plus fortes, alors Paris se mettrait à la recherche d’un entraîneur senior pour diriger l’équipe lors de la prochaine Ligue des champions. Zinedine Zidane, qui connaît parfaitement la compétition, est le grand souhait des dirigeants du PSG.

L’écosystème du football est conscient de l’intérêt du PSG pour l’entraîneur français. Celui qui y a fait allusion dans une récente interview accordée à L’Équipe est Noël Le Graet, président de la Fédération française de football, qui a également Zidane dans le dossier au cas où Deschamps ne poursuivrait pas après le Qatar

«Tout d’abord, il faut faire attention à ce que l’on dit. Zidane a montré à Madrid qu’il avait des qualités à peine imaginables. Dans l’esprit des Français, il pourrait être un successeur. Mais ce n’est pas mon objectif. Nous ‘ Je verrai. Si Didier et moi nous séparons, il fera certainement partie des options», a assuré la plus haute instance du football français.

Dans le même ordre d’idées, Le Graet, a fait allusion à une rumeur qui courait depuis longtemps, à savoir que Zizou se rapproche du banc parisien :

«Tu me vois dire aujourd’hui : ‘C’est Zidane qui va remplacer Deschamps” ? On verra peut-être que Zidane prendra les rênes du PSG. Pour entraîner l’équipe nationale il faut être libre. Mais aujourd’hui on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde.»

Zinedine Zidane est le grand candidat du PSG pour porter le monsieur survêtement dès la saison prochaine. L’entraîneur français est du goût du leadership et possède un plus qui séduit les Parisiens : il a remporté trois Ligues des champions consécutives avec Madrid dans ses premières années de carrière, ce qui fait de lui un grand connaisseur de la compétition. Pour le moment, le PSG doit obtenir la libération de Mauricio Pochettino, pour aller de toutes ses forces pour Zizou.