Neymar avoue : «J’ai vu Ronaldo, Ronaldinho et Kaka mais le meilleur après Pelé…»

Depuis quelques temps, Neymar est sollicité pour confirmer sa position dans un débat assez complexe pour tous les Brésiliens : choisir le meilleur joueur qu’ils aient eu après l’ère Pelé. Et la réalité est que l’actuel 10 du Paris Saint-Germain a été assez neutre, mesuré et respectueux dans sa réponse finale.

Dans une interview qu’il a accordée à DAZN il y a quelques années, le champion de l’UEFA Champions League, qui a également remporté la Copa Libertadores, a assuré qu’il ne pouvait pas prendre de décision absolue car il y a beaucoup de grands joueurs que le football brésilien a eu ces dernières années. ces dernières années et apprécie le grand héritage qu’ils ont construit dans leurs carrières professionnelles respectives.

«Le meilleur après Pelé ? Je ne peux vraiment pas dire qui était le deuxième ou le premier joueur après Pelé. Pour moi, ils sont tous importants. Chacun a fait son histoire, chacun a joué d’une manière différente et chacun a été important à un certain moment.

Il y a des noms qui seront toujours dans le monde du football… Ronaldo Fenomeno, Romario, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Zico, Rivaldo et je pourrais continuer», a souligné Ney, dans une conversation (2019) avec DAZN recueillie sur le Goal officiel canal.

«Il y a beaucoup de footballeurs qui ont été importants, donc c’est difficile d’en choisir un seul. Roberto Carlos, par exemple, n’était pas un attaquant mais c’était un joueur avec une histoire incroyable. C’est pourquoi cela n’a pas beaucoup de sens de classer les meilleurs joueurs après l’ère Pelé.

En parlant de moi, je suis toujours en train d’écrire mon histoire et j’ai encore quelques années devant moi dans ma carrière. Je respecte énormément les joueurs qui ont déjà écrit leur histoire et qui ont joué pour l’équipe nationale brésilienne car ils ont été des idoles pour moi. Ils sont tous importants», a-t- il déclaré.

A cette époque, l’ancien Santos s’est éloigné de toute polémique ou dispute. Il voulait simplement reconnaître qu’il existe des légendes brésiliennes qui, au-delà de toute opinion, resteront à jamais gravées dans l’histoire de ce sport. Bien abaissé cette balle, hein.