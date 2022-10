Lionel Messi : voici la fortune de sa femme Antonella Roccuzzo

Antonella Roccuzzo est née en 1988 à Rosario, en Argentine, et a étudié les sciences de la nutrition à l’Université nationale de Rosario. Elle est connue pour être la partenaire de la star du football argentin Lionel Messi, le milieu de terrain offensif du PSG et de l’équipe nationale argentine.

Antonella Roccuzzo et Messi sont en couple depuis 2008 et sont amoureux depuis l’enfance. Ils se connaissent depuis l’âge de cinq ans, car Antonella est la cousine du meilleur ami de Messi, Lucas Scaglia. Le modèle a une valeur nette de 20 millions de dollars et a actuellement ouvert une production de chaussures avec Sofía Balbi, l’épouse d’un autre footballeur uruguayen, Luis Suárez .

Antonella a épousé Messi en janvier 2017 après une relation de neuf ans et ils partagent trois enfants, Thiago, Mateo et Ciro. Au fil des ans, on a parlé de la mauvaise relation entre l’épouse de l’Argentin Leo Messi, ancien joueur de Barcelone de LaLiga en Espagne, et l’artiste colombienne Shakira, qui est séparée du joueur précisément de l’équipe catalane, Gerard Piqué.

Certains médias ont souligné que la relation entre eux n’était pas du tout amicale, même si apparemment tout aurait pu être laissé dans le passé, après que Shakira ait publié un post sur Instagram avec ses enfants et avec la légende : «L’amour le plus pur». Antonella a publié plusieurs émojis cardiaques en soutien à la Colombienne, ce qui pourrait signifier la fin des rumeurs d’une mauvaise relation entre les deux.