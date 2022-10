Gerard Piqué s’exprime enfin et envoie un message fort à Shakira : «Je me…»

Le footballeur se défoule avec ses amis, après son voyage avec sa nouvelle petite amie à Paris.

Quatre mois après leur séparation, Shakira et Gerard Piqué continuent de s’enliser dans les polémiques et les spéculations sur les causes qui ont conduit à leur séparation et celles-là mêmes qui la rendent inconciliable.

Cependant, c’est le footballeur qui s’est d’abord donné une nouvelle opportunité et maintenant qu’il profite des miels de l’amour aux côtés de Clara Chía Martí, 23 ans, avec qui il a été vu dans divers endroits et a été lors de son voyage romantique à Paris qu’un commentaire est venu à la lumière.

Et c’est ça, Gerard Piqué a fait un commentaire fort à ses amis, dans lequel il assure être revenu à la jeunesse, comparant la relation qu’il a eue avec Shakira et celle qu’il vit avec sa compagne actuelle.

«Je me sens plus jeune», étaient les mots du footballeur espagnol faisant référence à l’âge du chanteur colombien avec sa nouvelle petite amie, comme l’a révélé une source proche du joueur au magazine Caras.

Il faut rappeler que Shakira a 10 ans de plus que Piqué et même s’il semblait que cette différence d’âge ne lui avait jamais pesé, au final il semble que cela faisait partie des désaccords du désormais ex-partenaire, qui étaient ensemble depuis 12 ans années.

La vérité est que Piqué ne cache plus son amour avec Clara Chía et a été vu marchant et l’embrassant dans les rues parisiennes et ils ont même été photographiés dans un restaurant exclusif de cette ville ces derniers jours.

Shakira est en pleine bataille judiciaire pour la garde de ses enfants Sasha et Milan, car Piqué veut que les petits continuent à Barcelone à ses côtés, tandis que la chanteuse veut vivre à Miami pour être proche de sa famille.