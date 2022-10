Kanye West lance contre Mark Zuckerberg : «Comment as-tu pu me sortir d’Instagram ?»

L’acteur est l’une des personnalités publiques les plus appréciées du pays et nombreux sont les Américains qui aimeraient le voir à la Maison Blanche.

Il y a un peu plus d’un an, une enquête menée aux États-Unis offrait un résultat surprenant : 46 % des personnes consultées soutiendraient Dwayne Johnson dans une hypothétique course à la présidence du pays.

Et il n’est pas surprenant d’avoir un tel soutien écrasant si l’on considère que l’acteur est devenu l’une des personnalités publiques les plus populaires et les plus appréciées de ses compatriotes.

«Je ne pense pas que nos pères fondateurs aient jamais imaginé qu’un homme de six pieds, chauve, tatoué, moitié noir, moitié samoan, buvant de la tequila, conduisant un camion, portant un sac banane rejoindrait leur club, mais si jamais cela arrive, ce sera un honneur pour moi de vous servir, le peuple», a été la réponse de La Roca après avoir pris connaissance du résultat de cette enquête.

Et depuis lors, il y a eu des spéculations sur la possibilité réelle que l’acteur fasse le saut en politique, même si maintenant c’est Johnson lui-même qui a refroidi la question car il a d’autres priorités pour le moment.

Cela a été indiqué sur son profil Twitter dans lequel il a partagé un extrait de l’interview accordée à l’émission Sunday Morning de CBS.

«C’est toujours une leçon d’humilité et je suis très reconnaissant de voir les sondages et d’être interrogé sur la possibilité de me présenter à la présidence. Mais je veux élever mes filles, être là comme leur père et ne jamais être absent. Ce sont les années critiques», écrit l’acteur.

«Ce n’est pas sur la table», déclare Dwayne Johnson dans la vidéo qu’il partage à propos de la possibilité de déménager à la Maison Blanche.

«J’aime ce pays et tous ses habitants, mais j’aime aussi être père. Et c’est la chose la plus importante pour moi en ce moment (…) Etre président m’occuperait beaucoup. Bien sûr, ça sonne bien, mais ma priorité est d’être père», explique l’acteur.