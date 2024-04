États-Unis : Trump reporte un meeting, le premier prévu depuis le début de son procès au pénal

Le président ukrainien, dans un entretien accordé à la chaîne américaine NBC, a réitéré son souhait de recevoir «une aide concrète aussi vite que possible, pas dans six mois».

Le plan d’aide américain à l’Ukraine voté samedi par la Chambre des représentants montre que l’Ukraine ne sera pas «un deuxième Afghanistan», a assuré Volodymyr Zelensky dans un entretien dimanche sur la chaîne américaine NBC.

«Cette aide renforcera l’Ukraine et enverra au Kremlin le signal fort qu’il ne s’agira pas d’un deuxième Afghanistan, a déclaré le président ukrainien dans l’émission «Meet the press». Les États-Unis resteront aux côtés de l’Ukraine, protégeront les Ukrainiens et protégeront la démocratie dans le monde».

Après de longues et laborieuses tractations, la Chambre américaine des représentants a adopté samedi un plan d’aide à l’Ukraine soutenu par des élus des deux bords. Près de 61 milliards de dollars, soit la majorité des fonds approuvés, sont consacrés à la guerre en Ukraine. Une enveloppe réclamée depuis des mois par Volodymyr Zelensky. À la suite du vote, le président ukrainien avait salué une assistance qui «sauvera des milliers de vies».

«Nous voulons que ça aille aussi vite que possible»

L’armée soviétique avait envahi l’Afghanistan en 1979 pour ne s’en retirer qu’en 1989, au terme d’un conflit de plus de neuf ans extrêmement meurtrier. Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont lancé une intervention militaire dans ce pays qui s’est soldée par un retrait fin août 2021, après près de 20 ans.

Dimanche, le président ukrainien a également déclaré qu’une partie de ses troupes étaient «épuisées» et devaient être «remplacées», mais que «les nouveaux soldats doivent avoir du matériel». «Nous voulons que ça aille aussi vite que possible pour avoir une aide concrète pour les soldats sur la ligne de front dès que possible. Pas dans six mois», a-t-il ajouté.

Avec AFP