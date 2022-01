Karim Benzema : «C’est le seul attaquant pour qui j’accepterais de rester au banc»

Dans une interview accordée à ESPN, Karim Benzema a donné le nom du joueur pour qui il accepterait cirer le banc. Sans surprise, il s’agit de Ronaldo Nazario, «El Fenomeno», un de ses deux idoles.

«Ronaldo est le seul attaquant pour qui j’accepterais d’être sur le banc ! C’est grâce à lui que j’ai commencé à faire des enjambées, les mêmes mouvements que lui même s’il les faisait 1000 fois plus vite.

Il m’a fait aimer le foot. Il y a eu aussi Zizou, mais dans ma position, Ronaldo est celui qui a révolutionné le rôle d’un attaquant. Pour moi, il est l’attaquant complet, un modèle, et si vous voulez apprendre quelque chose sur un attaquant, vous devez regarder R9.», s’est exprimé Benzema.

Karim Benzema devant Ronaldo et Messi en 2021

Intraitable durant cette année qui tire à sa fin, Karim Benzema débutera le nouvel an avec le sentiment du devoir magnifiquement accompli. Grâce à ses belles performances, la France a remporté la Ligue des Nations, le Real Madrid est en tête de la Liga, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et Messi et Ronaldo sont passés au deuxième plan.

Mieux que l’argentin et le portugais, l’avant-centre français a fait, en terme de buts. Le natif de Lyon a poussé 47 ballons au fond des filets en 2021, contre 34 et 32 pour le septuple et le quintuple Ballon d’or. Merci R9…