CAN 2021 : «Il y a trop de discrimination…», l’international ivoirien Didier Drogba hausse le ton

Malgré la crise sanitaire, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), assuré que l’édition 2021 de la compétition aura bien lieu du 9 janvier au 6 février prochains, au Cameroun.

Certains clubs européens ont mis la pression sur leur joueur afin que ces derniers ne puissent pas participer à la compétition. Une situation dénoncée par l’ancien joueur ivoirien, Didier Drogba.

«Ce qui est évident pour certains doit l’être pour tous ! Le respect se doit d’être mutuel, la CAN est, pour nous Africains, l’équivalent du championnat d’Europe, de la Coupe d’Asie et de la Copa America. Il y a encore trop de discriminations, d’inégalités à l’égard de nos compétitions, nos joueur. Partir représenter son pays est souvent synonyme de sanctions au retour de la compétition. Vivement la CAN au Cameroun avec tous nos talents Africains représentants leurs pays», a écrit l’Ivoirien sur Twitter.

L’ancien buteur de Chelsea a en fait rédigé ce texte pour relayer un communiqué publié vendredi par la FIFPro Afrique, la branche africaine du syndicat mondial des joueurs.

