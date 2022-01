Ronaldinho : «Il a le style de jeu brésilien avec beaucoup de vitesse, d’habileté…»

Même les Canadiennes, rien n’a empêché Neymar d’organiser une grande fête du Nouvel An dans sa maison de Mangaratiba, à Rio de Janeiro. La fête a commencé le 31 décembre et n’a pris fin que trois jours plus tard.

Le joueur du PSG, qui s’est blessé à la cheville, a invité ses amis, sa famille et plusieurs musiciens à la fête, qui comprenait des feux d’artifice, beaucoup de musique et de joie,

La petite amie de Neymar, Bruna Biancardi, qui avait passé Noël avec l’attaquant brésilien, a cette fois choisi un autre endroit pour fêter la nouvelle année.