Insolite : elle tatoue le corps de son bébé de 6 mois, voici ce que sa famille lui a fait

Depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux des vidéos, des images et des audios sur des influenceuses Africaines qui couchent avec des chiens et plusieurs personnes pour de l’argent. Dans l’une des vidéos, cette nigériane a reconnu qu’elle s’est adonnée à cette pratique et se justifie.

«Quel est le problème ? J’ai seulement couché avec un chien, je n’ai pas tué quelqu’un. Vous, dans votre vie, vous avez fait pire et d’ailleurs, avez-vous déjà vu 1,7 million de nairas ? Comme si c’était une grosse affaire. Et attention, je ne suis pas infecté ou quoi que ce soit. Arrêtez de vous concentrer sur le sujet, je profite de l’argent», a déclaré la dame nommée Veegodess.

Cependant, la police nigériane est à sa recherche. Selon plusieurs sources, la loi sur le Code pénal et la loi sur le Code pénal interdisent aux êtres humains de coucher avec tout type d’animal. C’est un délit passible de 14 ans d’emprisonnement.

«Je veux vraiment que nous prenions les mesures nécessaires à l’encontre de ces dames qui sont impliquées dans des délits contre nature (y compris la bestialité) et qui les publient en ligne. Nous vous demandons instamment de nous fournir toute information utile sur la manière de retrouver ces femmes. Nous devons les arrêter, s’il vous plaît, en particulier celle qui s’est exprimée», a écrit l’officier Muyiwa Adejobi sur sa page Twitter.

