Rihanna et A$AP Rocky deviennent parents d’un beau garçon (photos)

L’entraîneur de Crystal Palace, Patrick Vieira, a donné un coup de pied à un supporter d’Everton qui l’a apparemment provoqué lors de l’invasion du terrain qui a suivi le match à Goodison Park.

La rencontre entre son équipe et Everton s’est soldée par une victoire 3-2 des hommes de Lampard. À la fin du match, les supporters d’Everton ont envahi l’espace vert et dans la foulée, un supporter aurait provoqué Patrick Vieira. Sans pardon, l’entraîneur ne l’a pas loupé. À la grande surprise de tout le monde, Patrick Vieira envoie un coup de pied à ce dernier pour répondre à son comportement. Pour ce geste, Patrick Vieira, a été démis de ses fonctions et risque désormais une lourde sanction.