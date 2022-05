Chris Brown félicite Rihanna pour la naissance de son premier enfant (photo)

Il y a de nouvelles accusations controversées contre l’un des hommes les plus riches du monde.

Le magnat de 50 ans, Elon Musk, a été accusé par une hôtesse de SpaceX, selon les informations du média Insider. L’affaire aurait déjà été réglée à l’amiable, Musk payant une grosse somme d’argent, qui, bien que non confirmée, serait de 250 000 $.

La femme aurait affirmé que Musk lui avait montré ses parties intimes lors d’un vol en 2016. Elon aurait également demandé un massage complet du corps et proposé à l’hôtesse de «lui donner un cheval» si elle le laissait aller plus loin.

«Il a touché son entrejambe et lui a dit qu’il allait lui acheter un cheval. Il voulait essentiellement la soudoyer pour lui faire une faveur sexuelle», a témoigné un ami. Elle aurait refusé et plus tard aurait été punie au travail.

Elon a répondu aux accusations en disant qu’«il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur cette histoire. Si je devais recourir au harcèlement sexuel, ce ne serait pas la première fois de ma carrière que cela serait révélé.»