Rihanna : la raison pour laquelle la chanteuse veut élever son fils à la Barbade

Oleksander Zinchenko a admis que l’année a été très difficile, après l’invasion de la Russie, mais il veut ramener le titre de champion avec Manchester City en Ukraine.

«Je ressens des émotions inoubliables. Pour tous les Ukrainiens qui meurent de faim et tentent de survivre dans mon pays à cause de l’agression russe. Je suis très fier d’être ukrainien et d’apporter ce titre à l’Ukraine, au peuple ukrainien, car il le mérite.»

L’ailier ukrainien l’a remercié pour le soutien qu’il a reçu : «Ça veut tout dire pour moi. Je mourrais pour ces gens et leur soutien. Ce que les gens ont fait pour moi pendant cette période la plus difficile de ma vie me rend si reconnaissant et je ne l’oublierai jamais, jamais de ma vie».