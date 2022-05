Justin Bieber : Ferrari met le chanteur sur liste noire et lui interdit d’acheter ses voitures

Pendant de nombreuses années, l’ancienne Spice Girl a été considérée comme un «exemple» d’extrême minceur

Ces dernières années, les normes de beauté ont considérablement changé depuis que la créatrice Victoria Beckham a fait les choses en grand avec les Spice Girls et a ensuite transformé sa carrière et son parcours pour devenir une grande créatrice de mode.

La silhouette élancée que l’épouse du footballeur David Beckham a réussi à maintenir est due au fait qu’elle mange depuis longtemps le même plat : du poisson et des légumes vapeur.

Il y a quelques années, elle a déclenché toutes les alarmes pour avoir l’air extrêmement mince et a également fait sensation chez les mannequins de ses émissions qui avaient également l’air en mauvaise santé.

Près d’une décennie après ces polémiques et les changements survenus dans le monde de la mode dans lequel il est de plus en plus courant de voir des mannequins qui représentent de «vraies femmes», Victoria Beckham a partagé son avis sur cette nouvelle tendance.

«Vouloir être très mince est une attitude qui est passée de mode», a-t-elle déclaré dans une interview pour le magazine Grazia, dans laquelle elle a expliqué comment les normes sévères de beauté de sa jeunesse avaient affecté sa vie mince.

Après avoir avoué avoir commencé à faire quelques routines de musculation pour augmenter la taille de ses fesses, elle a célébré que les femmes préfèrent actuellement projeter un «healthy look» radicalement opposé à l’esthétique qui prévalait dans les années 90 et que Kate Moss ou Gia Carangi à ses débuts plus grands exposants.

«Elles sont plus intéressées à avoir des poitrines et des culs. Là-bas, les femmes marchent sur la plage sans trop de vêtements, et elles sont fantastiques. Elles montrent leur corps avec une grande assurance. Leur style et leur attitude m’ont semblé très libérateurs», a déclaré Victoria, qui a découvert cette nouvelle tendance dans le monde de la mode lors de son confinement à Miami, en Floride, provoqué par le Covid-19.

«Il ne s’agit pas d’avoir une taille spécifique, il s’agit de savoir qui vous êtes et d’être heureux avec qui vous êtes. J’ai trouvé mon propre équilibre entre vouloir m’amuser et être discipliné en mangeant sainement et en faisant du sport. Quand vous êtes jeune, vous luttez contre ce compromis, mais en vieillissant, vous réalisez comment vous pouvez échanger ces deux facettes. Je sais ce qui fonctionne pour moi.»