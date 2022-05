Ces jumelles ont enchanté le monde il y a quelques années : voici à quoi elles ressemblent maintenant

Ces frères et sœurs ont battu un record à leur naissance le 19 octobre 1997. En effet, ils étaient les premiers septuplés au monde. Leur histoire a été racontée par les médias du monde entier et ils ont depuis bien grandi. Ils se préparent à fêter cette année leur 25e anniversaire.

Cette naissance dans l’Iowa américain en 1997 est devenue historique lorsque sept frères et sœurs sont nés prématurément.

Tous ces frères et sœurs fêteront cet automne leur 25e anniversaire après plusieurs années compliquées, comme pour la majorité d’entre nous.

Beaucoup sont curieux de savoir comment Nathan, Brandon, Natalie, Alexis, Kelsey, Joel et Kenny Jr., les sept frères et sœurs McCaughey, se sentent aujourd’hui.

Leurs parents Bobby et Kenny McCaughey avaient déjà un enfant à l’époque. En une nuit, ils sont passés d’un enfant à huit, ce qui a été bien évidemment un grand bouleversement.

En 1998, toute la famille a visité la populaire émission d’Oprah Winfrey, où l’animatrice leur a demandé si ce n’était pas difficile au quotidien. Les parents aimants ont expliqué qu’ils étaient enchantés d’avoir si une si grande famille.

Deux décennies plus tard, les frères et sœurs ont bien grandi. «Depuis qu’ils sont très jeunes, ils ont des intérêts différents», a déclaré leur maman Bobbi lors d’une interview il y a deux ans à propos des frères et sœurs ayant à l’époque 21 ans.

«Ils ont toujours un lien fort entre eux, mais ils aiment aussi faire des choses avec leurs amis et faire différentes activités et suivre différents cours.»

Beaucoup avaient supposé que ces sept enfants allaient être similaires et avoir les mêmes intérêts en grandissant mais non, ils ont tous fait des choix de carrière complètement différents.

Brandon travaille actuellement pour la défense américaine, Joel et Nathan dans l’informatique, tandis que Kenny Jr. vit avec ses parents pendant ses études à l’université. Quant aux filles, Natalie travaille dans le fitness et la nutrition, Kelsey dans les relations publiques et Alexis est institutrice.

Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez en savoir plus sur la famille et voir à quoi ressemblent ces frères et sœurs au moment de fêter leurs 18 ans !